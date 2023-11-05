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Гришин Павел Дамианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Вычислено 1906 г.р.

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1886

Жена: Гришина Мария Михайловна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка Поручители: Корбовский СА, Гришин ЗД, Ладыгин Захар Михайлов
Место жительства
Около 1886
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Гришин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Гришина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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