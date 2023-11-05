Гришин Павел Дамианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
20.04.1886
Жена: Гришина Мария Михайловна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка Поручители: Корбовский СА, Гришин ЗД, Ладыгин Захар Михайлов
Место жительства
Около 1886
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Мать ребёнка: Гришина Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно