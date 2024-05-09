Самбинталова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пакин Иван Давыдович
Отец ребёнка: Пакин Давид Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пакина Федосья Давыдовна
Отец ребёнка: Пакин Давид Семенович
Смерть
Неизвестно