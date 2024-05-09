Самбинталова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбинталова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пакин Иван Давыдович

Отец ребёнка: Пакин Давид Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пакин Давид Семенович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пакина Федосья Давыдовна

Отец ребёнка: Пакин Давид Семенович

Смерть
Неизвестно

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