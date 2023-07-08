Тарасова Л
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1958
Сын: Тарасов Георгий Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор
Рождение ребёнка
28.06.1965
Дочь: Хазиева Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Тарасов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Валодя Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолб Нина Викторовна
Отец ребёнка: Тарасов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Виктор
Смерть
2012