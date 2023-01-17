Корнев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1977
Отец: Корнев Николай Филиппович
Мать: Корнева Вера Васильевна
Бракосочетание
12.02.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.11.2001
Дочь: Корнева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности