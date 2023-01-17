Корнев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

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2001 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1977

Отец: Корнев Николай Филиппович

Мать: Корнева Вера Васильевна

Бракосочетание
12.02.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.11.2001

Дочь: Корнева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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