Устиния Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Еким(Аким) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Агафена Акимовна
Отец ребёнка: (ермилов) Еким(Аким) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно