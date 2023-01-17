Устиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстиния Семеновна

Устиния Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: (ермилов) Иван Акимович

Отец ребёнка: (ермилов) Еким(Аким) Петрович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Агафена Акимовна

Отец ребёнка: (ермилов) Еким(Аким) Петрович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (ермилов) Еким(Аким) Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close