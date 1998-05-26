(Фроликова) Евдокия Устиновна
Место рожденияс. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Дата рождения14.03.1906
Дата смерти26.05.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906
Отец: Фроликов Устин
Мать: не указана
с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Филяков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
Палкинский район, Псковская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
Смерть
26.05.1998
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область