(Фроликова) Евдокия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фроликова) Евдокия Устиновна

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Место рождения

с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия

Дата рождения

14.03.1906

Дата смерти

26.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906

Отец: Фроликов Устин

Мать: не указана

с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

с. Красное, Сапожковский район (Можарский район), Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Филяков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

Палкинский район, Псковская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

Смерть
26.05.1998
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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