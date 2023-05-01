Борисова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.198

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.198

Отец: Борисов Михаил Юрьевич

Мать: Борисова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.2008

Дочь: Сидорова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Сидоров Максим

Рождение ребёнка
02.09.2017

Дочь: Мосина Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Мосин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Максим

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