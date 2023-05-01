Борисова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.198
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.198
Отец: Борисов Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
20.11.2008
Дочь: Сидорова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Сидоров Максим
Рождение ребёнка
02.09.2017
Дочь: Мосина Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Мосин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Максим