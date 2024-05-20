Носков Семен Егорович 20.04.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Семен Егорович

Место рождения

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.04.1842

Дата смерти

11.04.1902

Пол

Мужской

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

До 1824 г.р.

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Между 1875 и 1876 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1842

Отец: Носков Егор Петрович

Мать: Носкова Акилина Петровна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Между 1870 и 1876

Жена: Носкова Марфа Ивановна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876

Сын: Носков Иван Семенович

Мать ребёнка: Носкова Марфа Ивановна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.04.1902
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: убит деревом
Похороны
Неизвестно
кладбище в д.Каргаполово, НСО

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