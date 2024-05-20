Носков Семен Егорович
Место рождения
Дата рождения20.04.1842
Дата смерти11.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1842
Отец: Носков Егор Петрович
Мать: Носкова Акилина Петровна
Бракосочетание
Между 1870 и 1876
Жена: Носкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876
Мать ребёнка: Носкова Марфа Ивановна
Смерть
11.04.1902
Причина смерти: убит деревом
Похороны
Неизвестно
кладбище в д.Каргаполово, НСО