Осинцов Юрий Василивич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцова Лиза Юриевна
Мать ребёнка: Сэпман Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Екатерина Юриевна
Мать ребёнка: Сэпман Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцова Аня Юриевна
Мать ребёнка: Сэпман Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сэпман Наталья Сергеевна