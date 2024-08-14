Осинцов Юрий Василивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцов Юрий Василивич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцова Лиза Юриевна

Мать ребёнка: Сэпман Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Екатерина Юриевна

Мать ребёнка: Сэпман Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцова Аня Юриевна

Мать ребёнка: Сэпман Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сэпман Наталья Сергеевна

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