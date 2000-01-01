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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Дорохин Моисей Парамонович
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров
Рождение ребёнка
1888
Сын: Дорохин Dorohin Игнат Парамонович
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Парамоновна
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Парамоновна
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров
Смерть
Неизвестно