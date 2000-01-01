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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Дорохин Моисей Парамонович

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дорохин Dorohin Игнат Парамонович

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Парамоновна

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Парамоновна

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Смерть
Неизвестно
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