Фомина Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1963
Отец: не указан
Мать: Плотникова Клавдия
Рождение ребёнка
03.09.1979
Сын: Фомин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1981
Дочь: Андреева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1991
Дочь: Семёнова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Степанович