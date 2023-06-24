Фомина Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1963

Отец: не указан

Мать: Плотникова Клавдия

Рождение ребёнка
03.09.1979

Сын: Фомин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1981

Дочь: Андреева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
24.03.1991

Дочь: Семёнова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Степанович

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