Гайсина Фания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсина Фания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Мавлит Миргаязович

Отец ребёнка: Гайсин Миргаяз Мирсаитович

Рождение ребёнка
28.08.1966

Сын: Гайсин Минихан Миргаязович

Отец ребёнка: Гайсин Миргаяз Мирсаитович

Смерть
Около 2010

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