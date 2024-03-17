Гайсина Фания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайсин Мавлит Миргаязович
Отец ребёнка: Гайсин Миргаяз Мирсаитович
Рождение ребёнка
28.08.1966
Сын: Гайсин Минихан Миргаязович
Отец ребёнка: Гайсин Миргаяз Мирсаитович
Смерть
Около 2010