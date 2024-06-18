Евлампия Данилова Около 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евлампия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кошелев Григорий Сидоров

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Иванов

Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

Отец ребёнка: Кошелев Сидор Иванов

Нушполы, Талдомский, Московская область

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