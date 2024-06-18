Евлампия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Иванов
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова
Отец ребёнка: Кошелев Сидор Иванов
Нушполы, Талдомский, Московская область