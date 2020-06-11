Ткачева (Дворцова) Алена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Дворцова) Алена Викторовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.08.1978

Дата смерти

11.06.2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
08.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Брянская область
Бракосочетание
23.07.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2020
Брянская область г.Дятьково
Причина смерти: Рак
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