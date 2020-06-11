Ткачева (Дворцова) Алена Викторовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.08.1978
Дата смерти11.06.2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
08.09.2006
Брянская область
Бракосочетание
23.07.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2020
Брянская область г.Дятьково
Причина смерти: Рак