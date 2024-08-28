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Мавра Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Около 1711 г.р.
Около 1712 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1706 и 1711

Муж: Иван Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1719

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