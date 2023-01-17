Хмель Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмель Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1903

Отец: Хмель Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1923 и 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмель Ольга

Место жительства
1946
Киев, Киевский уезд
Пр. Шевченко, 10 | Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмель Ольга

Смерть
Неизвестно
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