Хмель Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1903
Отец: Хмель Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмель Ольга
Место жительства
1946
Киев, Киевский уезд
Пр. Шевченко, 10 | Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмель Ольга
Смерть
Неизвестно