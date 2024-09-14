Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Петрович
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Петрович
Мать ребёнка: Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Петрович
Мать ребёнка: Вита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Петровна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья