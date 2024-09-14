Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Петрович

Мать: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Петрович

Мать ребёнка: Вита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Петрович

Мать ребёнка: Вита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Петровна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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