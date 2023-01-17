Козлова (Кремнёва) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кремнёва) Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1929

Дата смерти

19.04.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Виктор

Рождение ребёнка
05.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Виктор

Смерть
19.04.1983
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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