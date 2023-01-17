Козлова (Кремнёва) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1929
Дата смерти19.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Виктор
Рождение ребёнка
05.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Виктор
Смерть
19.04.1983
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область