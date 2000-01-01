Лихачёва Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1815 и 1816 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Лихачёв Егор Потапович

Отец ребёнка: Лихачёв Потап Дмитриевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1826
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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