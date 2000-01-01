Лихачёва Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Отец ребёнка: Лихачёв Потап Дмитриевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1826
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия