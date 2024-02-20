Павлов Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Павлов Пётр
Мать: Павлова Маня Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Псковская обл г Порхов
Смерть
Неизвестно