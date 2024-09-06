Никитина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1839 ст.
Сын: Юнкман Николай Александрович
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.1841 ст.
Сын: Юнкман Василий Александрович
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Юнкман Андрей Александрович
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Юнкман Михаил Александрович
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
05.01.1845
Сын: Юнкман Александр Александрович
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1846 ст.
Дочь: Юнкман Анна Александровна
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Юнкман Георгий Александрович
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Юнкман Александра Александровна
Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно