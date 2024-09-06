Никитина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Наталья Васильевна

Никитина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнкман Александр Андреевич

Рождение ребёнка
30.11.1839 ст.

Сын: Юнкман Николай Александрович

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.05.1841 ст.

Сын: Юнкман Василий Александрович

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1842

Сын: Юнкман Андрей Александрович

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юнкман Михаил Александрович

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.01.1845

Сын: Юнкман Александр Александрович

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.10.1846 ст.

Дочь: Юнкман Анна Александровна

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юнкман Георгий Александрович

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Юнкман Александра Александровна

Отец ребёнка: Юнкман Александр Андреевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.