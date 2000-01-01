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Жулега Моисей Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Ануфрей Моисеев

Мать ребёнка: Жулега Лукерья Сидорова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Аникей Моисеев

Мать ребёнка: Жулега Лукерья Сидорова

Рождение ребёнка
11.11.1799

Дочь: Стефанида Моисеева

Мать ребёнка: Жулега Лукерья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Лукерья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1807
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