Жулега Моисей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Жулега Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Жулега Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
11.11.1799
Дочь: Стефанида Моисеева
Мать ребёнка: Жулега Лукерья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Лукерья Сидорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1807