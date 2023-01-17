Тимошенко Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1934
Дата смерти26.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1934
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Захарова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Тимошенко Альбина Григорьевна
Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.06.1990
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск