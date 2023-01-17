Тимошенко Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Юрий Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1934

Дата смерти

26.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1934

Отец: Тимошенко Александр Антонович

Мать: Захарова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Захарова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Тимошенко Альбина Григорьевна

Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.06.1990
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск
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