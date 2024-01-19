Малинина Ирина Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1870 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Зелено-Дубровский погост, Барановская волость, Белозерский уезд
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Смерть
Неизвестно