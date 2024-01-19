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Малинина Ирина Кирилловна

Место рождения

Костино, Бабаевский район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Бабаевский район, Вологодская область
Бракосочетание
02.11.1870 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Зелено-Дубровский погост, Барановская волость, Белозерский уезд
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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