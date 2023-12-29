Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1770

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1791

Муж: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Елисеев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Елисеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Елисеев Яков Алексеевия

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Елисеева) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Елисеев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Елисеева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Елисеев Архип Алексеевич

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович

Смерть
1833

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