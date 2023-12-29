Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1770
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елисеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Елисеева) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Елисеев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Елисеева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Максимович