Ширшова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Ширшова Матрена Степанова
Отец ребёнка: Ширшов Степан Кириллов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Ширшов Иван Степанов
Отец ребёнка: Ширшов Степан Кириллов
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Ширшов Степан Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно