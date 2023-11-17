Ширшова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршова Агафья

Ширшова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Ширшова Матрена Степанова

Отец ребёнка: Ширшов Степан Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Ширшов Иван Степанов

Отец ребёнка: Ширшов Степан Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Ширшов Акинфий Степанов

Отец ребёнка: Ширшов Степан Кириллов

Малиновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Степан Кириллов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close