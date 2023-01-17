Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1804
Отец: Андрей Никитич
Мать: Матрона Семеновна
Крещение
23.12.1804
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Деревни Киселкина крестьянская жена Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно