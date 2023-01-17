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Степан Андреевич

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.12.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1804

Отец: Андрей Никитич

Мать: Матрона Семеновна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
23.12.1804
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Деревни Киселкина крестьянская жена Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно
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