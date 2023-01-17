Вялая Фекла Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялая Фекла Ерофеевна

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Ерофей

Мать: не указана

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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