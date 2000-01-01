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Перевощиков Роман Иванович
Перевощиков Роман Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1919
Дата смерти
13.09.1953
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Перевощикова) Пелагея Григорьевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: не указан
Мать:
Пелагея Григорьевна
Смерть
13.09.1953
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