Перевощиков Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевощиков Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

13.09.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: не указан

Мать: Пелагея Григорьевна

Смерть
13.09.1953
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