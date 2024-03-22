Катерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Яков Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Прасковья Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Иванов
Смерть
Неизвестно