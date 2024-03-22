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Катерина Иванова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1786 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Яков Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Прасковья Кириллова

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Иванов

Смерть
Неизвестно
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