Котельников Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1973
Дочь: Котельникова-Ондер Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Котельникова-Занина Лидия Витальевна
Рождение ребёнка
13.05.1977
Сын: Котельников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Котельникова-Занина Лидия Витальевна