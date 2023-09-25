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Котельников Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова-Занина Лидия Витальевна

Рождение ребёнка
21.05.1973

Дочь: Котельникова-Ондер Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Котельникова-Занина Лидия Витальевна

Рождение ребёнка
13.05.1977

Сын: Котельников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Котельникова-Занина Лидия Витальевна

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