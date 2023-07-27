Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левша (Щербакова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левша Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Левша Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Левша Алексей Алексеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
31.10.1909

Дочь: Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Левша Алексей Алексеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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