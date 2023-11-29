Козырева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.05.1986

Дочь: Поликарпова (Козырева) Марина Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
26.03.1989

Дочь: Соколова (Козырева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Владимирович

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