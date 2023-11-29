Козырева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1986
Дочь: Поликарпова (Козырева) Марина Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
26.03.1989
Дочь: Соколова (Козырева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Владимирович