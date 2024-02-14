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Шегай Тегон

Место рождения

Дальний Восток

Дата рождения

1936

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шегай Сандин

Мать: Ким (Ким) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким (Ким) Ольга

Рождение ребёнка
11.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Ольга

Рождение ребёнка
01.04.1972

Дочь: (Шегай) Ирина

Мать ребёнка: Ким (Ким) Ольга

Смерть
1982

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