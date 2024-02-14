Шегай Тегон
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения1936
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Шегай Сандин
Мать: Ким (Ким) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким (Ким) Ольга
Рождение ребёнка
11.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ким (Ким) Ольга
Рождение ребёнка
01.04.1972
Дочь: (Шегай) Ирина
Мать ребёнка: Ким (Ким) Ольга
Смерть
1982