Карфидова Ангелина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карфидова Ангелина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2005

Отец: Карфидов Анатолий Рудольфович

Мать: Зырянова Анастасия Анатольевна

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