Куприянов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприянов Федор

Куприянов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дойникова (Куприянова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприянов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприянов Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.