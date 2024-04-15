Янченко Макар Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко Макар Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Янченко Александра Дамиановна

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янченко Александра Дамиановна

Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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