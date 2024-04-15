Янченко Макар Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: Янченко Александра Дамиановна
Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно