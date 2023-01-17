Мотин Константин Миронович
Место рождения
Дата рождения09.05.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1927
Сын: Мотин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Мотина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотина Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Мотина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Мотина Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотина Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно