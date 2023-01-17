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Мотин Константин Миронович

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.05.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1927

Сын: Мотин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Мотина Анна Григорьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотина Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Мотина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Мотина Анна Григорьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотина Анна Григорьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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