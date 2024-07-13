Pogačnik Ferdinand
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погачник Матьяж
Мать ребёнка: Pogačnik Marija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погачник Милан
Мать ребёнка: Pogačnik Marija
Рождение ребёнка
21.09.1927
Сын: Pogačnik Jože
Мать ребёнка: Pogačnik Marija
Смерть
Неизвестно