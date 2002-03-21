Валиев Уат Рахимкулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1935
Дата смерти21.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Мурсалимкино, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.03.2002