Валиев Уат Рахимкулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиев Уат Рахимкулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1935

Дата смерти

21.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935

Отец: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Мать: Валиева Фахрниса Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мурсалимкино, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.03.2002
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