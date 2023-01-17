Лейман Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Лейман Екатерина Александровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Саратов, город Саратов, Саратовская область
На 1905 год - цеховой города Саратова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно