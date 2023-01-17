Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Игнатий Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Лукьянова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Лукьянова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно