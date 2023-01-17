Василий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Лукьянова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Лукьянова

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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