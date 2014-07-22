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(Никитина) Дария Сергеевна
(Никитина) Дария Сергеевна
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
22.07.2014
Пол
Женский
Отец
Никитин Сергей Вадимович
1987 г.р.
Мать
Никитина (Белоусова) Елена Михайловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2014
Отец:
Никитин Сергей Вадимович
Мать:
Никитина Елена Михайловна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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