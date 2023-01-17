Жилинский Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1853
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1853
Место жительства
С 1865 по 1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1883
Место жительства
С 1898
Куба
Место жительства
С 1913
Место жительства
С 1914
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
1918
Таврическая губерния