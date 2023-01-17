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Жилинский Яков Григорьевич

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Место рождения

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.03.1853

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1853
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1865 по 1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1898
Куба
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
1918
Таврическая губерния
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