Митрохин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрохин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Николай Федорович
Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Василий Федорович
Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Митрохин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно