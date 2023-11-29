Митрохин Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохин Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрохин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Николай Федорович

Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Василий Федорович

Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Митрохин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Митрохина (Юдина) Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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