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Кичко Владислав Антонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.10.1928

Дата смерти

19.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928

Отец: Кичко Антон Адамович

Мать: Кичко Лидия Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
14.02.1953

Жена: Кичко Нина Филлиповна

Рождение ребёнка
12.06.1954

Сын: Кичко Игорь Владиславович

Мать ребёнка: Кичко Нина Филлиповна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1959

Дочь: Меткина Елена Владиславовна

Мать ребёнка: Кичко Нина Филлиповна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.03.2022
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