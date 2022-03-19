Кичко Владислав Антонович
Место рождения
Дата рождения18.10.1928
Дата смерти19.03.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928
Отец: Кичко Антон Адамович
Мать: Кичко Лидия Николаевна
Бракосочетание
14.02.1953
Жена: Кичко Нина Филлиповна
Рождение ребёнка
12.06.1954
Сын: Кичко Игорь Владиславович
Мать ребёнка: Кичко Нина Филлиповна
Рождение ребёнка
20.11.1959
Дочь: Меткина Елена Владиславовна
Мать ребёнка: Кичко Нина Филлиповна
Смерть
19.03.2022