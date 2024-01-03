Агафон Александров Лавров
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Иванова
Бракосочетание
11.01.1878
Жена: Праскева Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Домника Агафонова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1881
Сын: Дмитрий Агафонов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
Смерть
Неизвестно