Topolev Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Topolev Vladimir

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1937

Дата смерти

17.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2008
Astana, Kazakhstan
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