Чертолясов Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертолясов Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чертолясов Федор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чертолясов Филипп Акимович

Мать ребёнка: ?

Ростовская обл., Красносулинский район
Рождение ребёнка
16.05.1920

Дочь: Трофимова Мовлина (Мавлина Мальвина) (Мавлина, Мальвина)

Мать ребёнка: ?

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
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