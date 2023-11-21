Чертолясов Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чертолясов Федор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чертолясов Филипп Акимович
Мать ребёнка: ?
Ростовская обл., Красносулинский район
Рождение ребёнка
16.05.1920
Дочь: Трофимова Мовлина (Мавлина Мальвина) (Мавлина, Мальвина)
Мать ребёнка: ?
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область