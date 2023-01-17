Обручникова (Графова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбручникова (Графова) Евдокия Михайловна

Обручникова (Графова) Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

15.02.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891 ст.

Отец: Графов Михаил Александрович

Мать: Графова Анастасия Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-2574 60об-61
Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Муж: Обручников Иван Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Обручников Иван Федорович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
203-780-3768 239об-240
Рождение ребёнка
19.11.1910 ст.

Сын: Обручников Николай Иванович

Отец ребёнка: Обручников Иван Федорович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
203-780-4006 379об-380
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close